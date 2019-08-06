العليا, تعقد, جلسة, لبحث, طلب, النيابة, تمديد, القيد, الإلكتروني, على, الشيخ, رائد, صلاح, مدة, 3, اشهر, اضافية,

عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في المحكمة العليا بالقدس ، جلسة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر أخرى.

ورفعت الجلسة بعد التداول على أن تصدر المحكمة قرارها في الأيام القادمة.