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العليا تعقد جلسة لبحث طلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 اشهر اضافية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في المحكمة العليا بالقدس ، جلسة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر أخرى.



 ورفعت الجلسة بعد التداول على أن تصدر المحكمة قرارها في الأيام القادمة.




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