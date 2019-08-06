الشرطة, توصي, بتقديم, نائب, وزير, الصحة, ليتسمان, للمحاكمة,

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فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية...
المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة من محبي التجول في الطبيعة،...
عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في المحكمة العليا بالقدس ، جلسة للنظر في طلب النيابة...
لقي المواطن بسام محمد حسين الحداد 56 عاما من شعفاط شرقي القدس مصرعه فجر اليوم...
التأمت لجنة المعارف البرلمانيّة وعلى جدول أعمالها افتتاح العام الدّراسي ، حضر...
توفي الطفل عمر بدران نعيم الكركي عام ونصف متأثرا باصابته بحادث سير في...
تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد المجلس المحلي وشركه نتيفي يسرائيل...
قال المطران عطا الله حنا صباح اليوم الثلاثاء :" نستذكر في هذه الايام الذكرى ال 14...
اصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب 20 عاما من الطيرة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه...
أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "اندلع حريق فجر اليوم داخل...