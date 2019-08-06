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الشرطة توصي بتقديم نائب وزير الصحة ليتسمان للمحاكمة



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أوصت الشرطة اليوم بتقديم نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان الى للمحاكمه بشبهة ارتكاب مخالفات احتيال وإساءة الائتمان ومحاولة حمل شهود على شهادة الزور، وكذلك عدم ابلاغ السلطات بأنه تم عرض الرشوة عليه.



ويدور الحديث عن قضيتين منفردتين، تتعقل احداهما بالعمل من أجل منع تسليم مديرة مؤسسة تعليمية دينية أدينت بارتكاب جرائم جنسية بحق طالبات الى السلطات الاسترالية..


أما الثانية فتتعلق بشبهات استغلال نائب الوزير ليتسمان كما يبدو لصلاحياته من اجل الحيلولة دون اغلاق محل تجاري لبيع الأغذية رغم اكتشاف عيوب صحية خطيرة فيه.

 تعقيب نائب الوزير ليتسمان

وتعقيبًا قال ليتسمان إنه عمل بشفافية كاملة ووفقا للقانون معربا عن قناعته في أن يتم اثبات براءته في الشبهات المنسوبة اليه.
الشرطة توصي بتقديم نائب وزير الصحة ليتسمان للمحاكمة




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