هند, صبري, تمنع, إبنتيها, من, مشاهدة, فيلمها, الجديد.., والسبب!!,

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شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع...
حصلت الحسناء الإيرانية، ليلي أحمد علي، بلقب ملكة جمال إيران ”العالم“ في فعالية...
كشفت الفنانة ديمة قندلفت عن انضمامها لقائمة أبطال الجزء الجديد من مسلسل ” الهيبة...
كشف الفنان اللبناني عادل كرم عن انضمامه الى فريق عمل مسلسل “الهيبة” في موسمه...
صدمت الفنانة ماغي بوغصن، صديقها الممثل باسم ياخور، بتوجيه سؤال صادم له فيه إحراج...
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فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة...
خضعت الممثلة المصرية غادة عادل لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Insight. جاءت جلسة...
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