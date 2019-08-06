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صور.. استقبال حاشد لداني ألفيس في ساو باولو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبل المئات من المشجعين، المدافع الدولي المخضرم داني ألفيس في مدينة ساو باولو، قبل تقديمه مساء اليوم الثلاثاء كلاعب جديد في النادي الذي يحمل نفس الاسم، والذي يعد من بين أشهر الأندية في البرازيل.



واحتشد المئات من المشجعين في مطار المدينة انتظارا لقدوم ألفيس، في احتفالية حرمت النجم البرازيلي، الذي كان يقضي عطلته الصيفية في مدينة فورتاليزا، من مغادرة المطار بسهولة.


ونجح ألفيس في مغادرة المطار بحماية رجال الأمن وسط المشجعين الذين كانوا يهتفون باسمه ويرفعون أعلام ساو باولو واستخدم بعضهم الألعاب النارية لتحيته.


وسيكون ألفيس، الذي سيرتدي القميص رقم 10 في ساو باولو، اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.




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