تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-06 14:37:22 مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب |  2019-08-06 14:32:35 تعرض المربي خالد نابلسي وصديقه محمد سعدي من قرية البعينة لاعتداء عنصري وضرب غربي صفد |  2019-08-06 13:29:52 العليا تعقد جلسة لبحث طلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 اشهر اضافية |  2019-08-06 13:25:46 الشرطة توصي بتقديم نائب وزير الصحة ليتسمان للمحاكمة |  2019-08-06 13:30:05 الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس قاتل!! |  2019-08-06 13:10:39 فعاليات متنوعة ضمن اسبوع التوعية العالمي لتشجيع الرضاعة في المستشفى الفرنسي-الناصرة |  2019-08-06 12:02:09 القدس- مصرع بسام محمد الحداد بحادث دهس وهرب |  2019-08-06 12:00:01 الخلايا الجذعية.. علاج ثوري مستقبلي لـ"قصور القلب" |  2019-08-06 12:00:44 بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! |  2019-08-06 11:35:47 طبيبة أسنان تفوز بلقب ملكة جمال إيران العالم 2019 |  2019-08-06 11:30:00 اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات |  2019-08-06 11:13:12 جهاز التّربية يفتتح العام الدّراسي الجديد |  2019-08-06 11:07:25 القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين |  2019-08-06 10:45:52 روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! |  2019-08-06 10:45:44 طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل تواجه صعوبة في حذف الصور من آيفون؟؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يواجه مستخدم هاتف "آيفون" صعوبة كبيرة في العادة حين يرغب في حذف الصور من جهازه، إذ يكفي أن يقوم باختيارها، ثم يتخلص منها بشكل سلس في ثوان قليلة، لكن هذه العملية لا تجري بسهولة بشكل دائم.



وبحسب موقع "shefinds"، فإن الصعوبة التي تعترض المستخدم في بعض الأحيان، يمكن حلها بسهولة، لكن عبر اتباع خطوات محددة.


وسبب هذه الصعوبة في حذف الصور من آيفون، في بعض الأحيان، هو أن الصور تكون مرتبطة بتطبيق "آيتيونز".


وحين تكون صور هاتف آيفون منقولة إلى هذه المنصة، فإن الحذف غير ممكن بالطريقة المعتادة.


ولحذف هذه الصور من "آيتيونز"، يتوجب على المستخدم أن يقوم بـ5 خطوات، أولها أن يربط هاتفه بحاسوب أو جهاز "ماك" ثم عليه أن يقوم بفتح التطبيق.


وفي مرحلة ثانية، يتعين على المستخدم أن يضغط على خانة "آيفون" في التطبيق، وبعد ذلك، فليذهب إلى ركن الصور، ثم سيكون بوسعه أن يحذف الصور التي لم يعد يرغب في الاحتفاظ بها.


أما المرحلة الرابعة، فهي إجراء ربط بين هاتف "آيفون" و"آيتيونز"، ثم تأكد في الأخير من حذف الصور بشكل فعلي من جهازك.




كلمات متعلقة

هل, تواجه, صعوبة, في, حذف, الصور, من, آيفون؟؟,

تابعونــا

بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! 2019-08-06 | 12:00:44

تعد الماعز الشامية واحدة من أندر وأفضل سلالات الماعز وذلك لما تمتاز به من شكل وحجم...

"الرجل الطائر" يحقق حلمه ويحلق فوق مضيق دوفر - فيديو "الرجل الطائر" يحقق حلمه ويحلق فوق مضيق دوفر - فيديو 2019-08-06 | 10:45:16

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من...

مساءلة مأذون زوج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات في السعودية مساءلة مأذون زوج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات في السعودية 2019-08-06 | 09:25:03

ذكرت صحف سعودية اليوم ، أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجه بمساءلة مأذون أجرى عقد...

شاب مصري ينتحر هربا من الزواج شاب مصري ينتحر هربا من الزواج 2019-08-05 | 11:50:22

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقا، داخل مسكنه، هربا من...

تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة! تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة! 2019-08-05 | 07:29:17

كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم ، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي...

بعض ميزات "آيفون" قد تعرض خصوصيتك للخطر بعض ميزات "آيفون" قد تعرض خصوصيتك للخطر 2019-08-02 | 11:55:00

وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة "أبل" الأميركية يمكن استغلالها...

خبراء يحذرون من استخدام "النقطة" في رسائل "واتس آب"! خبراء يحذرون من استخدام "النقطة" في رسائل "واتس آب"! 2019-08-01 | 15:48:54

حذر لغويون من أن إنهاء الجمل بنقطة في رسائل "واتس آب" قد يجعل الآخرين يعتقدون أنك...

امرأة تكتشف كنزا ثمينا ثانيا بواسطة كاشف المعادن امرأة تكتشف كنزا ثمينا ثانيا بواسطة كاشف المعادن 2019-08-01 | 14:16:33

اكتشفت معلمة مدرسة ابتدائية بمدينة بليكبول ببريطانيا، كنزا ذهبيا ثمينا ثانيا...

كتب له عمر جديد.. طفل صيني يسقط من الطابق 6 كتب له عمر جديد.. طفل صيني يسقط من الطابق 6 2019-08-01 | 12:45:08

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق...

صور - أماكن سياحية يقصدها أثرياء العالم! صور - أماكن سياحية يقصدها أثرياء العالم! 2019-08-01 | 11:15:18

نشر موقع "لايف" الروسي قائمة لأشهر الأماكن السياحية التي يقصدها أثرياء العالم،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق ستاد الدوحة سخنين ابناء تستضيف بئر السبع مباراة المصادقة على الملعب الاحد تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةبث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيام الفحم اضراب وادي عارة اهالي التزام اغلاق محلات مدارس مجالس بلدية تجريف جرافات دونمات اراضي النقب قرية اللقية عرار ابو طلب اسامة سعدي وقف موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقوفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية انهيار جدار حائط ورشة بناء زخرون يعكوف مصرع وفاة عامل عربي قرية ابطن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com