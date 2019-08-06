فعاليات, متنوعة, ضمن, اسبوع, التوعية, العالمي, لتشجيع, الرضاعة, في, المستشفى, الفرنسي-الناصرة,

بمشاركة واسعة من النساء , أقيم في مستشفى الناصرة الفرنسي برنامج خاص بمناسبة اسبوع التوعية العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية , وذلك في قاعة المؤتمرات في المستشفى .

تخلل اليوم عدة فعاليات ووفقرات متنوعة بينها محاضرات هامة حول الرضاعة الطبيعية بمشاركة الاطباء والمختصين .افتتح اليوم بكلمة ترحيبية من مدير المستشفى د.نائل الياس اللذي رحب بالامهات وتحدث عن أهمية الرضاعة , كما وتحدث كل من مدير قسم النساء والتوليد د. اياد جهشان , ومدير قسم الخدج والرضع د.حسام عمري .وكانت هناك محاضرات عديدة منها محاضرة بعنوات "التغذية السليمة بفترة الرضاعة"-قدمتها اخصائية التغذية ومرشدة الرضاعة ايناس خليلية , كما وكانت هناك ورشة تحضيرية قدمتها مرشدة واخصائية الرضاعة نورا بابا , وحلقة امهات قبل وبعد الولادة قدمتها مرافقة الامهات كرستينا دانيال مزاوي , وحلقة دردشة مع امهات حديثي الولادة ادارتها اخصائية ومرشدة الرضاعة نيفين كسابري . اما سوزان نقولا المحاضرة في كلية cim” قدمت محاضرة بعنوان ما بين الاعشاب والرضاعة .في نهاية اليوم كانت جولة بغرف الولادة وقسم النساء , وفي حديث للصنارة نت مع مدير قسم النساء والتوليد د,اياد جهشان ومدير قسم الخدج والرضع د.حسام عمري اكدا اهمية الرضاعة الطبيعية وان المستشفى الفرنسي يعمل جاهداً على موضوع الرضاعة الطبيعية ويشجع النساء من خلال فعاليات مختلفة ونشاطات عديدة .