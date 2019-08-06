فعاليات, متنوعة, ضمن, اسبوع, التوعية, العالمي, لتشجيع, الرضاعة, في, المستشفى, الفرنسي-الناصرة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
اصيب فتى عربي 17 عاما في مدينة تل ابيب باصابات وصفت بالخطيرة اليوم الجمعة جراء...
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اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات...
* ارتفاع ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا...
يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى...
أصبح قائد نادي أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت على بعد خطوة من التوقيع مع...
احتفلت مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 46 من طلابها والذي بلغ...
لأول مرة في البلاد , بدأ اليوم الثلاثاء في مدينة نتسيرت عيليت استفتاء حول تغيير...
باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة...