القدس-, مصرع, بسام, محمد, الحداد, بحادث, دهس, وهرب,

يشار الى ان الضحية كان في طريقه إلى عمله .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي المواطن بسام محمد حسين الحداد 56 عاما من شعفاط شرقي القدس مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر حادث دهس وهرب وقع على حاجز عناتا قرب شعفاط.

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