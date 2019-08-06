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القدس- مصرع بسام محمد الحداد بحادث دهس وهرب



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لقي المواطن  بسام محمد حسين الحداد 56 عاما من شعفاط شرقي القدس مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر حادث دهس وهرب وقع على حاجز عناتا قرب شعفاط.


يشار الى ان الضحية كان في طريقه إلى عمله .


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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