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بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعد الماعز الشامية واحدة من أندر وأفضل سلالات الماعز وذلك لما تمتاز به من شكل وحجم مختلف عن باقي أنواع الماعز، وخلال مزاد علني في ​فلسطين​ تم بيع ذكر ماعز شامي بسعر خيالي. حيث وصل سعر الماعز إلى 50 ألف دولار، وهو سعر مرتفع نسبيًا؛ اذ أن متوسط سعر الماعز الشامية يصل إلى 20 ألف دولار فقط لكن هذا الذكر يتفوق على غيره لأنه من سلالة صافية ولم يتم تهجينه.



كما تتمتع الماعز الشامية بجمال نادر وملامح مختلفة عن غيرها، وتحتاج لرعاية خاصة لأنها حساسة جدًا حيث تتأثر بدرجات الحرارة العالية كذلك بالنسبة لدرجات الحرارة المنخفضة هذا بجانب اعتمادها على نظام غذائي خاص ورعاية طبية دائمة.

 لكن هناك عدد كبير من أنواع الماعز الشامية حيث تم تهجين هذه الماعز لذلك يتعرف الشاري على تاريخ وأصل الماعز ونوعها قبل الشراء خاصة وأن بعض السلالات الهجينة يصل سعرها إلى 2000 دولار فقط.


أما عن مواصفات الماعز الشامية الأصلية فهي تتمتع برقبة طويلة ولون جلد مميز بجانب لون العيون والأذن الطويلة كما أنها أكبر حجمًا من أي نوع ماعز آخر. وتتواجد السلالات الأصلية من هذا الماعز في فلسطين بشكل أساسي وبعض المناطق في الأردن.




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