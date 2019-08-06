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طبيبة أسنان تفوز بلقب ملكة جمال إيران العالم 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصلت الحسناء الإيرانية، ليلي أحمد علي، بلقب ملكة جمال إيران ”العالم“ في فعالية جرى تنظيمها في العاصمة اللبنانية بيروت دون أن يتضح ما إذا كانت جرت بالفعل مسابقة لهذا الغرض.



وجاء في بيان وُزع على الصحفيين أن الفعالية نظمتها شركة (MC) في كازينو لبنان بالعاصمة بيروت، بحضور شخصيات دبلوماسية وإعلامية وفنية واجتماعية.

 وبحسب البيان نافست ليلي، وهي أيضا طبيبة أسنان وتحمل الجنسية البريطانية، على اللقب الأول عبر التصويت على الإنترنت، حيث تم تتويجها من قبل الشركة المنظمة.


وتعهدت ليلي بأنها ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية، بعد نيلها اللقب.



وأوضحت ملكة جمال إيران، أنه رغم دراستها لطب الأسنان في بريطانيا، إلا أنها انخرطت في عالم الموضة وتعاونت مع عدد من المصممين المعروفين على مستوى العالم، قبل أن تقرر خوض غمار الجمال، وصولا إلى حصدها لقب ملكة جمال إيران ”العالم“، وهي المسابقة التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط في لبنان.




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