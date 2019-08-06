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جهاز التّربية يفتتح العام الدّراسي الجديد



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التأمت لجنة المعارف البرلمانيّة وعلى جدول أعمالها افتتاح العام الدّراسي ، حضر الجلسة وزير التّربية الحاخام رافي بيرس والمدير العام للوزارة ، شموئيل أبواب حيث عرضا أمام الحضور أهم أهداف الوزارة للعام الجديد.


الحاخام رافي بيرس وزير التّربية أكّد أنّ العمل في جهاز التّربية لا ينتهي مع انتهاء اليوم التّعليمي. نحن نعيش في ظل تحدّيات كثيرة ، وظيفتنا مرافقة الطالب وصقل شخصيته واعداد مجتمع راق، أخلاقي يحبّ الانسان ويهتم بالآخر وليس عفوا اخترنا شعار العام الدّراسي بهذا الاتّجاه وفي هذه الأيّام  نعمل على اعداد برنامج شامل في التّربية وفي التّربية اللا منهجيّة سنعرضه قريبا  كذلك سأعمل على ضم الحضانات لوزارة التّربية خاصّة بأنّ جهاز التّربية يستطيع أن يعطي كثيرا في هذا الاّتجاه.


المدير العام للوزارة ، شموئيل أبواب: جهاز التّربية يتواجد في قفزة نوعيّة الى جانب البرامج القوميّة التي قمنا بتطبيقها فنحن سنعمل على التّجدّد  التّربوي كذلك سنعمل على توفير بيئة تعليميّة ملاءمة ، سنرمّم المكتبات ، سنبني أفنيّة تعليميّة ، وسنخرج الطلاب للتعلّم خارج الصّفوف  كذلك سنعمل على اعداد طالب ،مستقّل، مفكّر، بالغ جاهز للتّعليم العالي ولسوق العمل . سنوسّع الخدمات المحوسبة للطلاب وللمعلّمين  وسنعمل على تذويت القيم وزيادة عدد الطلاب في حركات الشّبّيبة ومنظّمات الشّبّيبة وفي برامج معرفة البلاد . أتمنّى للجميع سنة ناجحة 


الوزير والمدير العام عرضا أهمّ الأهداف:


1. التّجدّد في التعليم : الوزارة تعمل على وضع مسار جديد لشخصيّة الطالب بهدف تأهيله  للعمل مستقبلا في سوق العمل . الوزارة حدّدت المضامين ومجالات المعرفة كذلك مهارات القيم التي سترافق الطالب خلال دراستة وسيتم ادخال تجديدات للمواضيع التّعليميّة .


أفنية تعليميّة : خلال العام القريب سيتم بناء 600 فناء تعليميّا اضافة ل- 600 فناء في العام المنصرم .


ترميم المكتبات وتجهيزها: في العام المنصرم تمّ ترميم 77 مكتبة وفي هذا العام سيتم ترميم 70 مكتبة .


بناء 150 غرفة احتواء( في العام المنصرم تمّ بناء 135 غرفة احتواء) .


ملف تدريس محوسب لموظّفي جهاز التّعليمي يحوي الملف العديد من النّشاطات والوسائل التّعليميّة .


2. في مجال التّحصيل العلمي: 

الوزارة ستستمر في دعم برامج التّميّز في مجال العلوم بما في ذلك الرّياضيّات .كذلك دعم موضوع اللغة الانجليزيّة الطالب في المرحلة الابتدائيّة يجب أن يكون عنده ثروة لغويّة 1,200 كلمة، طلاب المرحلة الاعداديّة 3,200 كلمة وطلاب المرحلة الثّانويّة 5,500 كلمه .وفي هذا المجال فقد تمّ تطبيق برنامج تجريبي في 35 مدرسة حيث تقدم الطلاب لامتحان لغة انجليزيّة بدون قاموس نموذج ( E ). هذا العام سيتم توسيع البرنامج التّجريبي ل70 مدرسة . 

في مجال الريّياضيّات 19,200 طالبا تقدّموا لامتحان 5 وحدات ، 12,295 طالبا فيزياء،  ، 10,859طالبا كيمياء ،  158,830 طالبا للتعليم التّكنولوجي بهدف دمج طلاب أكثر في هذا المجال في علم الحاسوب والروبوتيكا .


3. في مجال القيم : موضوع القيم موضوع هام جدّا في حياة الطلاب حيث سيتم زيادة عدد الطلاب بموضوع التّداخل الاجتماعي من %89 ل- %93 . سيتم زيادة عدد المدارس التي تتعلّم معرفة البلاد (من 660 مدرسة ل- 720 مدرسة ) ، فتح 67 فرعا جديدا لحركات شبّيبة ، زيادة عدد الطلاب في السنة التّحضيّريّة ما قبل الخدمة العسكريّة ، كذلك زيادة عدد الطلاب في الخدمة المدنيّة .


4. تقليص الفجوات : هذا العام الوزارة ستنهي موضوع الميزانيّة التّفاضليّة في المرحلتين الابتدائيّة والاعداديّة  الأمر الذي سيجعل الطالب من عنقود اجتماعي اقتصادي ضعيف يحصل على  6 ساعات اضافيّة والطالب من عنقود عال يحصل على ساعة اضافيّة وذلك في اطار تقليص الفجوات .كذلك سيتم العمل على تقليص التّرسّب .


الوزارة ترى بالمديرين والمعلّمين عنوانا لاحداث التّغيير  ولهذا ستقوم الوزارة بعدّة خطوات لتوفير بيئة داعمه لهم منها:

* ترميم غرف المعلّمين والزّوايا التّعليميّة ( في العام الجديد  سيتم افتتاح 116 زاوية تعليميّةجديدة وسيتم ترميم 2,600 غرفة معلّمين ) .

* 170 مليون شاقل للمديرين يقرّرون كيف يستغلّون هذه الميزانيّة وفق احتياجاتهم .

* 105 مليون شاقل لدمج طلاب مع احتياجات خاصّة .

* تعيين مركّز تربوي في كل المدارس الابتدائيّة والاعداديّة .

* تقليص عدد منشورات المدير العام ( חוזר מנכ"ל  )من 1,800 ل- 1,200 , في السّنوات الأخيرة وصل العدد ل- 6,000 منشورا .

* افتتاح مخزون لطالبي العمل ( معلما بديلا ) .




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