القضاة, العرب, يتوشحون, بالكوفية, الفلسطينية, في, تونس, تقديراً, لفلسطين,

توشح عشرات القضاة العرب بالكوفية الفلسطينية، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة المنعقد في مدينة الحمامات التونسية، أمس الاثنين، تقديراً لنضالات الشعب الفلسطيني.

وقد افتتح القاضي الفلسطيني د. أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة الملتقى، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التونسية والأمينة العامة للاتحاد بالتأكيد على العمل العربي المشترك في الدفاع عن استقلال القضاء، وتمكين الجمعيات المهنية للقضاة من أداء رسالتها القضائية في تعزيز استقلال وهيبة السلطة القضائية، وقد شارك عشرات القضاة العرب ممثلي الجمعيات والنوادي والنقابات القضائية من مختلف الدول العربية وبمشاركة رئيس النيابة العامة أشرف مشعل رئيس نادي النيابة العامة.يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد كانت قد انتخبت في 22 أيلول 2018 القاضي الفلسطيني د. أحمد الأشقر رئيساً للاتحاد ورئيس النيابة العامة ناصر جرار عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العربي للقضاة.