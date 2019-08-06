بسبب, قميصه.., برافو, ينقذ, 4, عائلات, بعد, حرائق, تشيلي,

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أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينغ"، اليوم ، وفاة بطلة العالم فاطمة...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات لاعبه البرازيلي...
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سر احتفاليته الشهيرة والصرخة التي...
شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة...
أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن ضم البرازيلي نيمار مستبعد حاليا،...
أعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات، وعدم سفره مع...
قررت المحكمة رفض طلب نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقدم...
تعرض ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي،...
أصر ليونيل ميسي على أنه ليس نادما على ما قاله في مثل هذه الأيام من العام الماضي،...
ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة...