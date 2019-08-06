وفاة, الطفل, عمر, الكركي, متأثرا, بجراحه, بحادث, سير, في, جنين,

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التأمت لجنة المعارف البرلمانيّة وعلى جدول أعمالها افتتاح العام الدّراسي ، حضر...
تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد المجلس المحلي وشركه نتيفي يسرائيل...
قال المطران عطا الله حنا صباح اليوم الثلاثاء :" نستذكر في هذه الايام الذكرى ال 14...
اصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب 20 عاما من الطيرة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه...
أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "اندلع حريق فجر اليوم داخل...
لقي محمود عبد الحليم المغربي 48 عاماً من الرملة مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر...
يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات...
أصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضها للدهس في مدينة نهاريا...
ضبطت الشرطة في منزل بقرية المغار بندقية محلية الصنع من طراز "كارلو" ومسدسا...
في انجاز فريد من نوعه تمكنت مجموعة من الباحثين في جامعة تل ابيب من تطوير لقاح ضد...