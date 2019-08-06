تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-06 11:13:12 جهاز التّربية يفتتح العام الدّراسي الجديد |  2019-08-06 11:07:25 القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين |  2019-08-06 10:45:52 روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! |  2019-08-06 10:45:44 طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية |  2019-08-06 10:28:41 وفاة الطفل عمر الكركي متأثرا بجراحه بحادث سير في جنين |  2019-08-06 10:21:06 تواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد مخطط شارع 70 الذي يتضمّن مصادرة أراضيهم |  2019-08-06 09:38:25 فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال |  2019-08-06 09:37:19 المطران عطا الله حنا:في ذكرى مجزرة شفاعمرو نقول بأن جرحنا ما زال ينزف وكل التحية لاسر الشهداء " |  2019-08-06 09:25:03 مساءلة مأذون زوج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات في السعودية |  2019-08-06 09:23:23 وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم! |  2019-08-06 09:19:52 الذهب يقفز لاعلى مستوى منذ 6 أعوام |  2019-08-06 09:14:41 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في الطيرة |  2019-08-06 07:45:29 حريق في بيت بقرية جولس يتسبب باضرار جسيمة دون اصابات |  2019-08-06 06:44:04 مقتل محمود عبد الحليم المغربي من الرملة رميا بالرصاص |  2019-08-06 06:37:12 الطقس - استمرار الاجواء الحارة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البصل يحارب السرطان ويكافح السكري!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يظن البعض أن دور البصل في الطعام يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن لهذا النبات العشبي فوائد كثيرة في مكالحة العديد من أمراض هذا العصر.



وتحتوي حبة متوسطة الحجم من البصل على حوالي 90 بالمئة من الماء، و40 سعرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أمام الدهون فلا تتجاوز 0.10 غرام.


ويلعب البصل دورا في تقليل نسبة الكولسترول السيئ في الدم، الأمر الذي يعزز صحة القلب، كما أنه يحتوي على فيتامين C ومركبات من شأنها تقوية مناعة الجسم.


ويقول الخبراء إن مادة الكيرسيتين الموجودة في البصل تحمي الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، لا سيما سرطان القولون وسرطان المعدة.


أما مادة الكروم التي يحتويها البصل في جذوره، فتساهم في تنظيم معدل السكر في الدم، كما أن البصل يعد أحد أهم مضادات الالتهابات والبكتيريا التي تصيب اللثة.


ويساعد البصل في وقف النزيف الأنفي، من خلال وضع شريحة أسفل الأنف واستنشاقها. وفي هذا الإطار، ينصح الخبراء بتناول مزيج من العسل والبصل لمعالجة الحمى ونزلات البرد.


بقي أن نشير إلى أن البصل يحتوي على حمض الفوليك، الذي يساعد الإنسان على النوم، وفق ما يؤكد خبراء التغذية، كما أنه يقلل من الشعور بالاكتئاب ويحسن المزاج.




كلمات متعلقة

البصل, يحارب, السرطان, ويكافح, السكري!!,

تابعونــا

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد ترك التدخين كيفية تطهير الجسم من النيكوتين بعد ترك التدخين 2019-08-06 | 09:21:51

يلحق النيكوتين الضرر بجميع أعضاء الجسم، لذلك بعد الإقلاع عن التدخين، تحتاج إلى...

فوائد وميزات الشاي الأسود فوائد وميزات الشاي الأسود 2019-08-05 | 16:00:34

الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، ولكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة...

دراسة: الجينات ليست عذرا للوزن الزائد! دراسة: الجينات ليست عذرا للوزن الزائد! 2019-08-05 | 15:00:08

وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...

دراسة - المستشفيات هي المذنبة بانتشار البكتيريا القاتلة دراسة - المستشفيات هي المذنبة بانتشار البكتيريا القاتلة 2019-08-05 | 14:04:09

كشفت دراسة دولية جديدة أجراها علماء من بريطانيا وألمانيا أن المستشفيات هي المصدر...

الأغذية الغنية بفيتامين А تخفض خطر السرطان الأغذية الغنية بفيتامين А تخفض خطر السرطان 2019-08-05 | 07:33:06

أظهرت نتائج دراسة علمية، أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А يخفض بدرجة كبيرة...

مكوناته صحية.. جربوا هذا الآيس كريم اللذيذ! مكوناته صحية.. جربوا هذا الآيس كريم اللذيذ! 2019-08-04 | 21:32:47

يعتبر الآيس كريم إحدى الحلويات الأكثر شعبية في مختلف بلدان العالم. وفي السنوات...

للقرارات السليمة عليك بـ"الكرز"! للقرارات السليمة عليك بـ"الكرز"! 2019-08-04 | 13:52:38

لا تستطيع البيوت عادة في فصل الصيف الاستغناء عن فاكهة الكرز، تلك الفاكهة الحمراء...

هل تؤثر زيادة الوزن على مخ الإنسان؟ هل تؤثر زيادة الوزن على مخ الإنسان؟ 2019-08-03 | 14:40:16

يركز المتخصصون في مجال الصحة واللياقة البدنية بشكل كبير على رصد كيفية تأثير الوزن...

حمية قد تعزز فعالية علاجات السرطان الكيمياوية والإشعاعية حمية قد تعزز فعالية علاجات السرطان الكيمياوية والإشعاعية 2019-08-03 | 10:15:05

تشكّل التغذية جزءاً لا يتجزّأ من سبل علاج بعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط...

فحص جديد يتنبأ بـ فحص جديد يتنبأ بـ'الزهايمر' قبل 20 عاما من حدوثه 2019-08-02 | 14:43:06

نجح علماء في جامعة أميركية في تطوير فحص دم جديد يمكنه اكتشاف بروتينات "الزهايمر"،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارمظاهرة الناصرة الجبهة الحزب الشيوعي القدس الاقصى الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى فرات نصار الزميل دهس القناة الثانية العفولة سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينرجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري اتحاد ابناء سخنين رعنانا لقاء مباراة الدرجة العليا كأس الدولة فريق جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نارفسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات رفع اسعار وقود ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعالحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com