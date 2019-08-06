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تواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد مخطط شارع 70 الذي يتضمّن مصادرة أراضيهم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد المجلس المحلي وشركه نتيفي يسرائيل بسبب مخطط شارع 70 الذي يتضمّن مصادرة أراضيهم  وتوسيع الشارع لاربعه مسارات. يوم السبت الماضي تظاهر العشرات من أهالي قرية كفرياسيف من سكان الشارع ومن سكان البلد المتضامنين معهم، عند دوار الحمامة في الشارع الرئيسي وهي المظاهره الثالثه. بعد ان تظاهروا قبالة مقر شركه نتيفي يسرائيل في اور يهودا الشهر الماضي ومظاهره اخرى في شهر نيسان في كفرياسيف ايضا، وهي خطوه اخرى لاستمرار نضالهم ضد مخطّط شارع 70.


المحتجون: "نحن لا زلنا نؤكد اننا مع تحسين وتطوير الشارع بحيث يبقى بمسارين فقط، لكننا ضد التخطيط المقترح من قبل شركه نتيفي يسرائيل والذي يؤيده المجلس المحلي وهو تخطيط بأربعة مسارات، حيث ان هذا التخطيط يصادر أراضينا ويضيّق الخناق علينا .


نحن نستهجن ونستغرب من موقف المجلس المحلي الذي اختار الاصطفاف مع المؤسسة بدلا من الاصطفاف مع اهل البلد عموما وسكان الشارع خصوصاً!"


واضاف المحتجون "لقد تشاورنا مع اربعة مهندسي شوارع مختصين بالموضوع، اثنان منهم من سكان البلدة، حيث اجمعوا ان التخطيط غير منطقي ولا يتماشى مع متطلبات شارع يمر داخل بلد ومكتظ من الجانبين، وأكدوا جميعهم أن شارع ب 4 مسارات خطير جدا ولا داعي له، لا وبل سوف يزيد من أزمة السير بدل ان يحلها خاصة في ساعة الذروة".


من الجدير ذكره أنه حسب التخطيط المقترح سيتم تحويل الشارع إلى أربعة مسارات لمسافة  700 متر فقط بحيث سيكون مدخل البلد بمسارين والمقطع الأوسط (محل الإحتجاج)  بأربع مسارات ليعود ويصغر الى مسارين من جديد في المقطع الشمالي من البلد!


ومن تبعيات المشروع تقليل عدد مواقف السيارات حيث لن  تتعدى العشرات القليله بدلا من المئات اليوم، ما سيؤدي الى اضرار اقتصاديه مباشره للمصالح المحاذيه للشارع حيث لن يكون هناك اماكن اصطفاف كافيه للمحلات التجاريه اضافة الى الضرر الهائل لساحات البيوت.


ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بموقف المجلس المحلي في كفر ياسيف الداعم للمخطّط وضد شركه نتيفي يسرائيل، بحيث تجاهل كل التوجهات له من قبل السكان، ولا يزال المخطط بصيغته الحالية، بعيدًا عن مطالب أهالي البلدة. وقال المحتجون: "نحن مستمرون في نضالنا ضد هذا المشروع الذي يصادر أراضينا ويضيّق الخناق علينا، نحن مع المشروع  لكن ضد التخطيط. وندعو المجلس ان لا يصطف مع المؤسسه اللتي ستصادر أراضينا.


ومن الجدير بالذكر كذلك أنّ شارع 70 يمر عبر قرية كفرياسيف من شمالها إلى جنوبها ويقسمها إلى قسمين، ويعتبر الشارع شريان الحياة في البلدة وتنتشر على جانبيه عشرات المحلات التجارية الحيويه والناجحه بالاضافه الى البيوت السكنية. ويرى أهالي البلدة أنّ تحويله لأربعة مسالك يشكّل خطرًا على أطفالهم عند محاولة اجتيازه نظرًا لكونه شارعا حيويا يستخدمه يوميًّا المئات من أهالي البلدة، فضلا عن الزائرين من البلدات المحيطة ومن كافة أنحاء البلاد، فوجود أربعة مسالك من شأنه تحفيز السائقين إلى زيادة السرعة وحتى تحويله إلى مسرح لسباق السيارات من قبل بعض الشبان المتهورين خاصة في ساعات الليل، ومن شأن المخطّط كذلك التسبّب باختناقات مرورية في ساعات الذروة نتيجةً لتشكل"عنق القنينة" الذي سينتج في بداية ونهاية المقطع ، عوضا عن زياده الضجه والتلوث الكبيرين.


وكان قد توجّه المتضررون الى رئيس المجلس المحلي، المحامي شادي شويري ولإدارة شركة نتيفي يسرائيل عدّة مرّات، محاولين إقناعهم بالعدول عن المخطّط، ووضع مخطّط جديد لتنظيم الشارع والتغلب على مخاطره دون الحاق والضرر الكبير بالسكان، الا أنّه منذ الاعلان عن المخطّط قبل 8 أشهر ولغاية اليوم لم يتم تعديله بشكل يرقى لمستوى مطالب وتطلعات المحتجين بحيث تمّ الإبقاء على المسارات الأربعة في المخطط. وبناءً عليه يتعهد المحتجون بمواصلة نضالهم وتصعيده حتى تحصيل مطالبهم العادلة لمصلحة بلدة كفر ياسيف اجمع.




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