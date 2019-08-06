فسوطة, تفجع, بوفاة, الفتاة, برنديت, دكور, 15, عاما, بمرض, عضال,

فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15 عاما بعد مرض عضال الم بها .

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عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح 2019-07-22 | 22:58:48 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح...

عرابة - وفاة الحاجة رسمية محمد بكرية والدة الاعلامي محمد بكرية 2019-07-17 | 09:37:39 "كلّ نفس ذائقة الموت" انتقلت إلى رحمته تعالى في عرابة اليوم الاربعاء الحاجة...

الحاجة سمية قراقره ام محمود عرابة في ذمة الله 2019-07-16 | 11:10:13 انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة الحاجة سمية عبدالغني موعد قراقرة ام...

حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية 2019-07-15 | 11:50:07 غيب الموت اليوم الاثنين الكاتبة المحامية نائلة عطية بعد صراع مع المرض لم يمهلها...

الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله 2019-07-09 | 10:57:01 . . انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج احمد صبري عثمان ايو رياض من حي...

حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول 2019-06-19 | 08:20:19 وقع خبر الرحيل المفاجئ لأبن حيفا ابن حي الحليصة بلال محمود عارف أبو شملة 52 عاما...

الرامة: نصري سامي نصور (أبو مروان) عن عمر ناهز الـ82 عاما 2019-06-04 | 17:07:45 زوجة الفقيد ونجله وبناته واخوانه واخواته وعائلاتهم مع عموم آل نصور وآل كسابري...

سخنين :وفاة طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "ابو الأمين" 2019-06-03 | 23:47:07 انتقل الى رحمته تعالى الليلة في سخنين طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "أبو الأمين"...