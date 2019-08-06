فسوطة, تفجع, بوفاة, الفتاة, برنديت, دكور, 15, عاما, بمرض, عضال,

فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15 عاما بعد مرض عضال الم بها .
واتشحت القرية سوادا حزنا والما على فقدانها طالبة متفوقة .
رحمها الله واسكنها فسيح جناته .
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