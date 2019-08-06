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فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال



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فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15 عاما بعد مرض عضال الم بها .


واتشحت القرية سوادا حزنا والما على فقدانها طالبة متفوقة .

رحمها الله واسكنها فسيح جناته .




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