المطران, عطا, الله, حنا:في, ذكرى, مجزرة, شفاعمرو, نقول, بأن, جرحنا, ما, زال, ينزف, وكل, التحية, لاسر, الشهداء, ",

قال المطران عطا الله حنا صباح اليوم الثلاثاء :" نستذكر في هذه الايام الذكرى ال 14 لمجزرة شفاعمرو المروعة ونقول في هذه المناسبة بأننا لن ننسى شهدائنا وجرحنا ما زال نازفا ومن القدس المدينة المقدسة نبعث بتحيتنا الى اهلنا في مدينة شفاعمرو ونعزي بشكل خاص اسر الشهداء معربين عن تعاطفنا وعن تضامننا معهم .

ان نزيفنا واحد ومعاناتنا واحدة وقضيتنا واحدة ايضا ومن القدس نقول بأن اسماء شهدائنا ستبقى مسطرة بأحرف من نور وستبقى اسمائهم في وجداننا وفي ثقافتنا .لن ننساكم يا ايها الشهداء مهما طال الزمان .لن ننساكم يا ايها الشهداء وقد قتلكم الارهاب بدم بارد .