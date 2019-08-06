تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-06 11:13:12 جهاز التّربية يفتتح العام الدّراسي الجديد |  2019-08-06 11:07:25 القضاة العرب يتوشحون بالكوفية الفلسطينية في تونس تقديراً لفلسطين |  2019-08-06 10:45:52 روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب! |  2019-08-06 10:45:44 طفل سوري ينال لقب "ملك الرياضيات" في "مرسين" التركية |  2019-08-06 10:28:41 وفاة الطفل عمر الكركي متأثرا بجراحه بحادث سير في جنين |  2019-08-06 10:21:06 تواصل المظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد مخطط شارع 70 الذي يتضمّن مصادرة أراضيهم |  2019-08-06 09:38:25 فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال |  2019-08-06 09:37:19 المطران عطا الله حنا:في ذكرى مجزرة شفاعمرو نقول بأن جرحنا ما زال ينزف وكل التحية لاسر الشهداء " |  2019-08-06 09:25:03 مساءلة مأذون زوج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات في السعودية |  2019-08-06 09:23:23 وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم! |  2019-08-06 09:19:52 الذهب يقفز لاعلى مستوى منذ 6 أعوام |  2019-08-06 09:14:41 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في الطيرة |  2019-08-06 07:45:29 حريق في بيت بقرية جولس يتسبب باضرار جسيمة دون اصابات |  2019-08-06 06:44:04 مقتل محمود عبد الحليم المغربي من الرملة رميا بالرصاص |  2019-08-06 06:37:12 الطقس - استمرار الاجواء الحارة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصين - إنقاذ طفل سقط في حفرة صرف صحي



  |     |   اضافة تعليق



الصين - إنقاذ طفل سقط في حفرة صرف صحي




كلمات متعلقة

الصين, -, إنقاذ, طفل, سقط, في, حفرة, صرف, صحي,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخرسخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة المدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةطعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة فلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري روسيةمحجبةلقباجملعيونجمال70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة بث مباشر : مانشستر يونايتد و إيفرتونوادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقخالد حازم . سفاعمرو فقدان اثاره الشرطة تناشد الاهالي المساعدة عمليات وراء باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com