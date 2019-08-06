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لأول مرة في التاريخ.. بدء رحلة حول العالم لطائرة "سبتفاير" بريطانية



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لأول مرة في التاريخ.. بدء رحلة حول العالم لطائرة "سبتفاير" بريطانية




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