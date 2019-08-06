مساءلة, مأذون, زوج, طفلة, عمرها, أقل, من, 10, سنوات, في, السعودية,

ذكرت صحف سعودية اليوم ، أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجه بمساءلة مأذون أجرى عقد نكاح لطفلة لم تبلغ من العمر 10 سنوات، لمخالفته نظام حماية الطفل.

وأوضحت مصادر لصحيفة "عكاظ"، أن وزير العدل أحال عقد الزواج إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه.وطالب الصمعاني بضرورة التأكد من تجنب الضرر عند تزويج من هم دون الـ 18 عاما، وأن يكون ذلك وفقا لما ورد في اللائحة التنظيمية لحماية الطفل.