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وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينغ ووصيفة بطلة العالم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينغ"، اليوم ، وفاة بطلة العالم فاطمة جاغوبوفا، وصاحبة المركز الثاني، إلينا غيسمييفا، بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أمس الاول الأحد.



وأوضح أن الرياضيتين قررتا بعد انتهاء المعسكر التدريبي في القرم، السباحة في نادي لليخوت، وهو مكان غير مجهز للسباحة، علاوة على ذلك تم التحذير من العاصفة في المدينة.


واصطدمت فاطمة جاغوبوفا بالرصيف أثناء قفزها في الماء، فهرعت إلينا غيسمييفا لمساعدتها، ولكن الأخيرة وقعت تحت موجة عالية فغرقت.



ووصل رجال الإنقاذ بسرعة إلى مكان الكارثة، لكن السفينة المائية التابعة للإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ في الاتحاد الروسي لم تصل بسبب موجات من الدرجة الرابعة، ورياح قوية. وقد عثر رجال الإنقاذ على جثة إحدى الفتيات طافية على سطح الماء، بينما لم يعثروا على الأخرى. بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم انتشال الجثة الأولى فقط في صباح اليوم التالي، والثانية بعد 70 دقيقة من الأولى.


وأحرزت إلينا غيسمييفا المركز الثاني في بطولة العالم للعام 2017، لوزن ما فوق 70 كغم. وهي ابنة ألماز غيسمييف، بطل العالم تسع مرات في الكيك بوكسينغ، وقد وصل إلى مكان الحادث.


أما فاطمة جاغوبوفا، فقد توجت بلقب بطلة العالم لوزن ما دون 48 كغم، وبطلة لروسيا ست مرات، وفازت أربع مرات في مسابقة كأس العالم، وبطلة لأوروبا.




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