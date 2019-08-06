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الذهب يقفز لاعلى مستوى منذ 6 أعوام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي، التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1468.50 دولار للأوقية.


ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد علي قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.


وقد تضطر الرسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأميركي من مخاطر سياسة التجارة.


وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9 بالمئة إلى16.51 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 854.33 دولار، فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1420.60 دولار للأوقية.




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