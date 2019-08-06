اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, الطيرة,

اصيب صباح اليوم الثلاثاء شاب 20 عاما من الطيرة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار .

وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .من جهته قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: :" تلقت الشرطة بلاغ حول إطلاق نار في الطيرة.من المكان أحيل إلى مستشفى مئير، رجل يبلغ من العمر 20 عامًا وهو مصاب بإصابات وصفت بالمتوسطة.قوة من الشرطة سارعت الى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ظروف الحادث.