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مقتل رجل 48 عاما من الرملة رميا بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  رجل (48 عاما) مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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