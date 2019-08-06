مقتل, رجل, 48, عاما, من, الرملة, رميا, بالرصاص,

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي رجل (48 عاما) مصرعه فجر اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة .

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