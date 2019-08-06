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الطقس - استمرار الاجواء الحارة



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يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


الاربعاء 2019/08/07: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الخميس 2019/08/08: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الجمعة 2019/08/09: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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