تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-05 21:57:08 اصابة سيدة من المزرعة اثر تعرضها للدهس في نهاريا |  2019-08-05 20:51:36 ضبط بندقية ومسدسين في المغار |  2019-08-06 00:01:20 ايران ترفع قيمة الدعم لحماس مقابل طلب وحيد |  2019-08-05 22:48:52 عملاق إنجليزي يرفض نيمار |  2019-08-05 22:47:31 باحثون اسرائيليون يطورون لقاحا ضد مرض سرطان الميلانوما |  2019-08-05 22:26:46 وفاة الطفل ريان اودي عباس من ابوسنان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق مروع قبل اسبوعين |  2019-08-05 22:13:59 بوتين: سنرد بالمثل على تطوير الصواريخ |  2019-08-05 21:07:41 اتهام شاب من طمرة بحيازة اسلحة وذخيرة |  2019-08-05 21:49:51 حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب جانوت |  2019-08-05 17:39:47 رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته |  2019-08-05 17:38:04 النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ |  2019-08-05 17:37:11 الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لتقليص العمولات لصالح المصالح التجارية الصغيرة |  2019-08-05 17:31:28 ظريف يهدد بانسحاب ايران من الاتفاق النووي نهائيا |  2019-08-05 17:29:48 متطرفون يطالبون باقتحام الأقصى يوم الأضحى |  2019-08-05 16:00:59 طبيبة من أصول هندية تتوج ملكة جمال إنجلترا 2019 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة سيدة من المزرعة اثر تعرضها للدهس في نهاريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضها للدهس في مدينة نهاريا مساء الخميس .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة من سكان المزرعة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة سيدة من المزرعة اثر تعرضها للدهس في نهاريا




كلمات متعلقة

اصابة, سيدة, من, المزرعة, اثر, تعرضها, للدهس, في, نهاريا,

تابعونــا

ضبط بندقية ومسدسين في المغار ضبط بندقية ومسدسين في المغار 2019-08-05 | 20:51:36

ضبطت الشرطة في منزل بقرية المغار بندقية محلية الصنع من طراز "كارلو" ومسدسا...

باحثون اسرائيليون يطورون لقاحا ضد مرض سرطان الميلانوما باحثون اسرائيليون يطورون لقاحا ضد مرض سرطان الميلانوما 2019-08-05 | 22:47:31

في انجاز فريد من نوعه تمكنت مجموعة من الباحثين في جامعة تل ابيب من تطوير لقاح ضد...

وفاة الطفل ريان اودي عباس من ابوسنان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق مروع قبل اسبوعين وفاة الطفل ريان اودي عباس من ابوسنان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق مروع قبل اسبوعين 2019-08-05 | 22:26:46

اعلن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين وفاة طفل من ابو سنان يبلغ...

اتهام شاب من طمرة بحيازة اسلحة وذخيرة اتهام شاب من طمرة بحيازة اسلحة وذخيرة 2019-08-05 | 21:07:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :شرطة اسرائيل القت...

حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب جانوت حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب جانوت 2019-08-05 | 21:49:51

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تلقى مركز...

الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لتقليص العمولات لصالح المصالح التجارية الصغيرة الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لتقليص العمولات لصالح المصالح التجارية الصغيرة 2019-08-05 | 17:37:11

ابتداءً من يوم الخميس 1.8.19 وبشكل سنوي ستجري البنوك في 1.3 فحص جدوى للمصالح التجارية...

هدم العراقيب للمرة 149 هدم العراقيب للمرة 149 2019-08-05 | 15:58:53

هدمت الشرطة ، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب، للمرة 149، وتركتهم بلا...

اعتقال شابة 22 عاما من جسر الزرقاء بشبهة طعن فتاة قاصر اعتقال شابة 22 عاما من جسر الزرقاء بشبهة طعن فتاة قاصر 2019-08-05 | 13:15:29

اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب شابة 22 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة ضلوعها في...

اعتقال 16 مشتبها من شرقي القدس بشبهة تجارة المخدرات اعتقال 16 مشتبها من شرقي القدس بشبهة تجارة المخدرات 2019-08-05 | 12:04:20

تم اليوم الاثنين اعتقال 16 مشتبهًا بتجارة المخدرات، في منطقة شرقي القدس. وتبين...

شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة 2019-08-05 | 11:53:39

يوقع اليوم مرشحو تحالف اليمين الموحد لانتخابات الكنيست، ميثاقا يتعهدون بموجبه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةمخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال ليبرمان اذاعة الجيش الاسرائيلي محمود درويش الشعر الراحل قصيدة سجل انا عربي ريغيف الثقافة وزيرةاضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولحريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق سطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد سخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com