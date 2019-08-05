اصابة, سيدة, من, المزرعة, اثر, تعرضها, للدهس, في, نهاريا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة من سكان المزرعة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضها للدهس في مدينة نهاريا مساء الخميس .

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