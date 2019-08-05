ضبط, بندقية, ومسدسين, في, المغار,

ضبطت الشرطة في منزل بقرية المغار بندقية محلية الصنع من طراز "كارلو" ومسدسا وقنبلتين يدويتين. كما انها عثرت على مخدرات من نوع ماريخوانا بوزن 200 غرام وأوراق نقدية. وتم اعتقال اثنين من سكان القرية في الأربعينات على ذمة التحقيق.

وسيمثل المشبوهان أمام محكمة الصلح في الناصرة غدا للنظر في تمديد فترتي اعتقالهما.هذا وأعلنت شرطة لواء الشمال أنها ضبطت منذ مطلع العام الجاري في الوسط العربي المئات من البنادق والمسدسات والزجاجات الحارقة بالإضافة الى العشرات من القنابل والعبوات الناسفة وعدة قذائف صاروخية من طراز "اربي جي".كما تم اعتقال نحو 950 مشبوها بالاتجار وحيازة أسلحة. وتم تقديم 108 منهم الى المحاكمة وتمديد فترات اعتقال 113 اخرين حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقهم.