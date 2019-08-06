ايران ترفع قيمة الدعم لحماس مقابل طلب وحيد

زعمت القناة الإسرائيلية الثانية ان طهران طلبت من حماس ان تقدم لها تفاصيل ومعلومات عن مواقع مخازن صواريخ إسرائيلية وذلك خلال زيارة وفد كبار أعضاء المنظمة الى طهران. وأدعت القناة الإسرائيلية خلال نشرتها المركزية أنه خلال الاجتماع مع قادة النظام الإيراني، برئاسة المرشد الأعلى خامنئي، طلب مسؤولو حماس من ايران رفع مبلغ الدعم الذي تقدمه طهران الى 30 مليون دولار شهريا وأيضا طلبوا من طهران ان تساعدهم للتقرب من النظام السوري. وقبل أسبوعين ونصف قام تسعة من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس والذراع العسكري، بينهم نائب إسماعيل هنية صالح العاروري. واجتمع وفد حماس مع مسؤولين كبار في النظام الإيراني بينهم المرشد الأعلى خامنئي، وتفاصيل الاجتماع بقيت غامضة. وزعمت القناة الإسرائيلية الثانية عن مصدر عربي ابلغها ان ايران الممولة الكبرى لحماس وافقت على زيادة مبلغ الدعم الى 30 مليون دولار شهريا، بمقابل حصولها على معلومات استخباراتية حول مواقع مخازن الصواريخ الإسرائيلية، مضيفة ان أعضاء الوفد ابلغوا إيران انهم سينقلون الطلب الى قطاع غزة. كما ان التنظيم طلب من ايران ان تتوسط بين النظام السوري وبينهم بعد انقطاع العلاقات بين الجانبين بسبب الحرب السورية.