باحثون, اسرائيليون, يطورون, لقاحا, ضد, مرض, سرطان, الميلانوما,

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أصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضها للدهس في مدينة نهاريا...
ضبطت الشرطة في منزل بقرية المغار بندقية محلية الصنع من طراز "كارلو" ومسدسا...
اعلن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين وفاة طفل من ابو سنان يبلغ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :شرطة اسرائيل القت...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تلقى مركز...
ابتداءً من يوم الخميس 1.8.19 وبشكل سنوي ستجري البنوك في 1.3 فحص جدوى للمصالح التجارية...
هدمت الشرطة ، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب، للمرة 149، وتركتهم بلا...
اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب شابة 22 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة ضلوعها في...
تم اليوم الاثنين اعتقال 16 مشتبهًا بتجارة المخدرات، في منطقة شرقي القدس. وتبين...
يوقع اليوم مرشحو تحالف اليمين الموحد لانتخابات الكنيست، ميثاقا يتعهدون بموجبه...