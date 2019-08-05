باحثون, اسرائيليون, يطورون, لقاحا, ضد, مرض, سرطان, الميلانوما,

في انجاز فريد من نوعه تمكنت مجموعة من الباحثين في جامعة تل ابيب من تطوير لقاح ضد مرض سرطان الخلايا الصبغية الجلدية "الميلانوما". وتم اختبر هذا القاح في فئران حيث اثبتت نجاعته في وقف انتشار الأورام السرطانية ونقلياتها في المراحل الأولية من اكتشاف المرض.كما تم اثبات نجاعة اللقاح كاجراء وقائي .

فحص بالتصوير الاشعاعيوقام طاقم الباحثين برئاسة البروفيسور رونيت ساتشي فاينارو التي تترأس المختبر لابحاث الاورام السرطانية في كلية الطب بالجامعة ، قام بتطوير جزيئات صغيرة للغاية بحجم 170 نانومتر تحتوي على بروتينات توجد في الخلايا السرطانية ثم قاموا بحقن فئران بهذه الجزيئات حيث تبين ان الاورام تراجعت وفي بعض الحالات اختفت كليا . وتم نشر نتائج هذا البحث في مجلة "Nature Nanotechnology" الشهيرة.