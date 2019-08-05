وفاة, الطفل, ريان, اودي, عباس, من, ابوسنان, متأثرا, بجراحه, جراء, حادث, طرق, مروع, قبل, اسبوعين,

اعلن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين وفاة طفل من ابو سنان يبلغ من العمر عامين متأثرا بجراحه الخطيرة جراء تعرضه لحادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت قبل اسبوعين.





وكان قد اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة وطفلهما بجراح خطيرة وفي على اثرها مساء اليوم .

الشرطة باشرت التحقيق .



وعلم مراسل الصنارة نت لاحقاً ان الطفل الذي توفي جراء الحادث هو ريان اودي عفيف عباس(عامين)من سكان ابو سنان .