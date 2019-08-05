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وفاة الطفل ريان اودي عباس من ابوسنان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق مروع قبل اسبوعين



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اعلن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين وفاة طفل من ابو سنان يبلغ من العمر عامين متأثرا بجراحه الخطيرة جراء تعرضه لحادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت قبل اسبوعين.


وكان قد اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة وطفلهما بجراح خطيرة وفي على اثرها مساء اليوم .

 

الشرطة باشرت التحقيق .

 
وعلم مراسل الصنارة نت لاحقاً ان الطفل الذي توفي جراء الحادث هو ريان اودي عفيف عباس(عامين)من سكان ابو سنان .





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