وفاة الطفل ريان اودي عباس من ابوسنان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق مروع قبل اسبوعين
اعلن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاثنين وفاة طفل من ابو سنان يبلغ من العمر عامين متأثرا بجراحه الخطيرة جراء تعرضه لحادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت قبل اسبوعين.
وكان قد اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة وطفلهما بجراح خطيرة وفي على اثرها مساء اليوم .
الشرطة باشرت التحقيق .
وعلم مراسل الصنارة نت لاحقاً ان الطفل الذي توفي جراء الحادث هو ريان اودي عفيف عباس(عامين)من سكان ابو سنان .
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