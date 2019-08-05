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اتهام شاب من طمرة بحيازة اسلحة وذخيرة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :شرطة اسرائيل القت القبض على مشتبه الذي قام وفق الشبهات بإخباء بندقتي اوتوماتيكيتين من طراز M-16 مع امشاط مليئة بالذخيرة داخل صندوق سيارة لتقدم النيابة العامة اليوم ضد المشتبه لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفه على ذمة التحقيق*

*تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة، بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*

في اطار هذا ذلك قامت افراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود بنشاط مبادر به قبل شهرين 10.6.19 ليضبطوا خلال تفتيش في بلدة اعبلين في صندوق سيارة في فناء منزل داخل حقيبة سوداء بندقيتين اوتماتيكيتن من طراز m-16 و 4 امشاط ذخيرة ملائمة مليئة بالذخيرة وكميات كبيرة اخرى من الذخيرة لانواع اسلحة مختلفة.


من تحقيق اولي ادعى سكان المنزل انهم لا يدركون لمن هذه الاسلحة غير القانونية تتبع لكن محققو الشرطة بذلوا جهودا كبيرة بهدف ضبط المشتبهين بارتكاب هذه المخالفات الخطيرة.

بفضل تحقيقمهني بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة القت قوات من الشرطة القبض على احد سكان مدينة طمرة البالغ من العمر ل20 عاما ووفق تطورات التحقيق قامت المحكمة تمديد توقيفه من وقت الى آخر

مع نهاية التحقيق الذي ادير بشكل موضوعي وجذري قام به فريق تحقيق خاص في مديرية الجليل بالتعاون مع الوحدة الخاصة للتحقيق في لواء الشمال تم بناء قاعدة ادلة وقرائن ضد المشتبه لتقدم ضده النيابة العامة في الشرطة اليوم 5.8.19 لائحة اتهام وطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءات القانونية في محكمة الصلح عكا بتهم حيازة اسلحة بشكل غير قانوني.

*شرطة اسرائيل تستورد موارد جمة وتعمل على مدار الساعة وبشكل مبادر به بهدف ضبط الاسلحة غير القانونية بشتى الانواع واحالة كافة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة- منذ بداية عام 2019 فقط ، تم في لواء الشمال فقط ضبط الأسلحة الأتية* :

🔷 115 بندقية ( منها 11 ايروسفت).

🔷 236 مسدس (منها 112 ايروسفت).

🔷 95 قنبلة يدوية.

🔷 73 عبوات ناسفة.

🔷 771 زجاجات حارقة.

🔷 258 قواعد العاب نارية + 483 مفرقعات

🔷 6 قذائف ار بي جي.

*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 945 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 108 لائحة اتهام وتم توقيف 113 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.





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