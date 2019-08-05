حريق, كبير, في, منطقة, مفتوحه, قرب, جانوت,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تلقى مركز الشرطة100بلاغ حول شبوب حريق في منطقة مفتوحة بين منطقة رمات بينكاس وموشاف حيمد وموشاف جانوت، *دون الإبلاغ عن مصابين في هذه الأثناء*

قوات من الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ متواجدون في المكان.

يُطلب من الجمهور الامتناع عن الوصول الى المكان والامتثال لتعليمات الشرطة.