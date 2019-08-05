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حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب جانوت



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، تلقى مركز الشرطة100بلاغ حول شبوب حريق في منطقة مفتوحة بين منطقة رمات بينكاس وموشاف حيمد وموشاف جانوت، *دون الإبلاغ عن مصابين في هذه الأثناء*

قوات من الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ متواجدون في المكان.

يُطلب من الجمهور الامتناع عن الوصول الى المكان والامتثال لتعليمات الشرطة.

 

حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب جانوت




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