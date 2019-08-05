رونالدو, يكشف, سر, احتفاليته.., ويحدد, لاعبًا, تمنى, مزاملته,

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شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة...
أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن ضم البرازيلي نيمار مستبعد حاليا،...
أعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات، وعدم سفره مع...
قررت المحكمة رفض طلب نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقدم...
تعرض ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي،...
أصر ليونيل ميسي على أنه ليس نادما على ما قاله في مثل هذه الأيام من العام الماضي،...
ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة...
حقق مانشستر سيتي لقب درع المجتمع "الدرع الخيرية سابقا" مساء الأحد، بفوز على...
أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، رسميًا التعاقد مع صفقة جديدة، لدعم صفوفه قبل...
انتقل نجم يوفنتوس، اليوم الأحد، لصفوف إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات...