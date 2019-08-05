تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-05 17:39:47 رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته |  2019-08-05 17:38:04 النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ |  2019-08-05 17:37:11 الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لتقليص العمولات لصالح المصالح التجارية الصغيرة |  2019-08-05 17:31:28 ظريف يهدد بانسحاب ايران من الاتفاق النووي نهائيا |  2019-08-05 17:29:48 متطرفون يطالبون باقتحام الأقصى يوم الأضحى |  2019-08-05 16:00:59 طبيبة من أصول هندية تتوج ملكة جمال إنجلترا 2019 |  2019-08-05 15:10:17 فيديو - الاردن تقرر مساواة المقدسيين بالاردنيين |  2019-08-05 15:07:50 أستراليا: لن نكون قاعدة للصواريخ الأمريكية |  2019-08-05 14:06:01 لأول مرة.. السعودية تستخدم "الروبوت الطبيب" خلال موسم الحج |  2019-08-05 13:51:50 رونالدو يتلقى صدمة جديدة بشأن قضية الاغتصاب |  2019-08-05 13:19:30 أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان |  2019-08-05 13:15:29 اعتقال شابة 22 عاما من جسر الزرقاء بشبهة طعن فتاة قاصر |  2019-08-05 12:04:20 اعتقال 16 مشتبها من شرقي القدس بشبهة تجارة المخدرات |  2019-08-05 11:53:39 شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة |  2019-08-05 11:52:52 المكسيك تدرس رفع دعوى تصف مذبحة إل باسو في تكساس بأنها "إرهاب" |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سر احتفاليته الشهيرة والصرخة التي يطلقها عقب تسجيله للأهداف، بجانب حديثه عن الهدف الأفضل له.

وقال الدون في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أفضل هدف سجلته؟ من الصعب اختيار هدف محدد، لقد سجلت حوالي 700 في مسيرتي الكروية، لكنني سأختار الإجابة الأبسط، بأن هدفي الأخير والقادم هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف مهمة".
وحول اللاعبين الذين كان رونالدو يرغب في اللعب معهم، صرح كريستيانو: "هناك الكثير، لكن إذا كان علي اختيار واحد فقط، فسأقول إنه أوزيبيو، لسوء الحظ إنه توفي لكنه يظل أحد رموز البرتغال، هو شخص لا يصدق، مثال لنا جميعًا، كنت أود مزاملته في المنتخب الوطني".
سر الاحتفال
وتابع: "طريقة احتفالي بدأت بشكل طبيعي، كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي، سجلت هدفا وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قامت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك دائما".
مهنة جديدة
وعن الوظيفة التي كان يرغب فيها حال لم يصبح لاعب كرة قدم، قال: "ممثل أو عارض أزياء، لا أعرف إذا كانت لديّ موهبة التمثيل، لكنني تعلمت أيضًا أنه إذا كنت تؤمن بمهنتك وتكرس نفسك لها، فيمكنك تحقيق النتائج التي وضعتها لنفسك". 
رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته




كلمات متعلقة

رونالدو, يكشف, سر, احتفاليته.., ويحدد, لاعبًا, تمنى, مزاملته,

تابعونــا

النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ 2019-08-05 | 17:38:04

شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة...

نائب رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي نائب رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي 2019-08-05 | 16:00:54

أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن ضم البرازيلي نيمار مستبعد حاليا،...

برشلونة يعلن إصابة ميسي وتقارير تكشف مدة غيابه برشلونة يعلن إصابة ميسي وتقارير تكشف مدة غيابه 2019-08-05 | 15:00:25

أعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات، وعدم سفره مع...

رونالدو يتلقى صدمة جديدة بشأن قضية الاغتصاب رونالدو يتلقى صدمة جديدة بشأن قضية الاغتصاب 2019-08-05 | 13:51:50

قررت المحكمة رفض طلب نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقدم...

تحديد موعد خضوع أسينسيو لجراحة الرباط الصليبي تحديد موعد خضوع أسينسيو لجراحة الرباط الصليبي 2019-08-05 | 11:50:24

تعرض ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي،...

"العنيد" ميسي يجدد عهده لجماهير برشلونة (فيديو) "العنيد" ميسي يجدد عهده لجماهير برشلونة (فيديو) 2019-08-05 | 10:14:42

أصر ليونيل ميسي على أنه ليس نادما على ما قاله في مثل هذه الأيام من العام الماضي،...

هذه هي مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذه هي مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى 2019-08-05 | 07:31:50

ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة...

ركلات الترجيح تهدي مانشستر سيتي الدرع الخيرية ركلات الترجيح تهدي مانشستر سيتي الدرع الخيرية 2019-08-04 | 21:33:51

حقق مانشستر سيتي لقب درع المجتمع "الدرع الخيرية سابقا" مساء الأحد، بفوز على...

برشلونة يبرم رسميًا صفقة جديدة برشلونة يبرم رسميًا صفقة جديدة 2019-08-04 | 14:59:48

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، رسميًا التعاقد مع صفقة جديدة، لدعم صفوفه قبل...

رسميا.. نجم يوفنتوس يرحل إلى إيفرتون رسميا.. نجم يوفنتوس يرحل إلى إيفرتون 2019-08-04 | 13:49:37

انتقل نجم يوفنتوس، اليوم الأحد، لصفوف إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا النصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية مصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب ثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدسوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم حادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى رجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةشجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير اطلاق نار محل تجاري ام الفحم مدينة شرطة تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com