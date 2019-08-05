النائبان, الطيبي, وجبارين, يطرحان, قضايا, التعليم, العربي, في, جلسة, طارئة, بالكنيست‎,

شارك النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في الجلسة الطارئة التي عقدتها لجنة التربية والتعليم البرلمانية حول التحضير للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم ومدير عام الوزارة، والعشرات من التربويين والمهنيين وممثلي الهيئات التربوية والتعليمية والسلطات المحلية.

وفي نقاشهما، عرضا الطيبي وجبارين القضايا الحارقة الّتي تهمّ الطلاب العرب والمدارس العربية، وخاصة قضية العنف وضرورة مساهمة جهاز التعليم بمناهضته، كما وتطرقا الى تفاقم البطالة بين آلاف المعلمين العرب، ومعاناة السفر للمعلمين في الشمال الّذي يعملون في النقب.وطالب الطيبي وجبارين بان يكون محور العام الدراسي القادم في المدارس العربية التثقيف ضد العنف، وطالبا بوضع خطة خماسية لمساواة التعليم الثانوي العربي، وبحل فوري للنقص بألاف الغرف التدريسية في البلدات العربية، وكذلك بتمويل التعليم في المجلس الاقليمي القسوم للآلاف من طلابنا من القرى مسلوبة الاعتراف، وكذلك تمويل برنامج تعليم للنساء في النقب.وقال كل من الطيبي وجبارين ان: "هنالك الكثير من القضايا الّتي تتطلب حلولًا فورية وجذرية من قبل الوزارة من أجل افتتاح السنة الدراسية بشكلٍ طبيعيّ، وسنعمل جاهدين لتذليل الصعوبات امام طلابنا وطالباتنا، ومن من أجل ضمان الموارد المادية والبشرية والتربوية لتقدم مدارسنا. التعليم اولًا، وهو في اعلى سلم اهتماماتنا".وشارك في الجلسة أيضًا المحامي شعاع منصور، رئيس بلدية الطيبة، والسيد احمد جبارين، رئيس اللجنة القطرية لأولياء امور الطلاب العرب، بالإضافة الى ممثلي العديد من المؤسسات التربوية العربية.