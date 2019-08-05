ظريف يهدد بانسحاب ايران من الاتفاق النووي نهائيا

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن تنسحب بلاده من الاتفاق النووي بشكل نهائي في حال لم تنجح الدول العظمى الأوروبية في حماية الاقتصاد الايراني من العقوبات الامريكية. وأضاف ظريف في مؤتمر صحفي عقده في طهران أن القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عليه شخصيا تعني فشل المساعي الديبلوماسية وسد الباب أمام حوار محتمل بينها وبين بلاده. كما قال ظريف أن الولايات المتحدة تعمل بمفردها في الخليج وليس بمشاركة حلفائه. يذكر أن برلين قد أعلنت اليوم عدم انضمامها الى القوة الدولية التي تسعى الإدارة الامريكية الى تشكيلها لضمان الملاحة البحرية التجارية في الخليج.