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متطرفون يطالبون باقتحام الأقصى يوم الأضحى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجّهت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المينية المتطرفة، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبت فيها بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، وذلك لتوافقه يوم الأحد 11.8.2019 مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل التاسع من آب" العبري.  وجاء في آخر الرسالة شرطين اشترطتهم جماعة "طلاب لأجل الهيكل" على نتنياهو: "أن يتم التعهد والنشر بصورة علنية أنه سيتم السماح لليهود بدخول الأقصى يوم الاحد، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وان تتم زيادة أوقات الزيارات، حتى تشمل كل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط المتوقع على الأبواب، وخصوصا مع صعوبة الصيام في يوم حار".  ويعتبر ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" من الأيام التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية للأقصى، ويتجاوز عدد المقتحمين سنويا في هذا اليوم ألف مستوطن، وعادة يتم اغلاق باب المغاربة- حيث يتم من خلاله اقتحام الأقصى كل يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت- في عيدي الفطر والأضحى.  وحذرت شخصيات دينية من خطورة دعوات جماعات الهيكل المزعوم من تنفيذ اقتحامات الاقصى يوم العيد الأكبر للمسلمين، واعتبرته سابقة خطيرة جدا.
متطرفون يطالبون باقتحام الأقصى يوم الأضحى




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