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هدم العراقيب للمرة 149



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هدمت الشرطة ، بعد ظهر اليوم الاثنين، قرية العراقيب في النقب، للمرة 149، وتركتهم بلا مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة.



وتزامن هدم الشرطة المعززة بقوات كبيرة لمساكن أهالي العراقيب مع اقتحام وحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب"، للقرية.


وأفاد عدد من أهالي القرية بأن عناصر الشرطة قامت بتفكيك خيام أهالي القرية وجرها بسيارات رباعية الدفع تابعة لوحدة "يوآف" الشرطية دون اصطحاب جرافات وآليات الهدم.


وغادرت قوات الهدم القرية بعد التأكد من هدم كل الخيام التابعة للأهالي، وإتلافها وجرها إلى خارج مسطح القرية.
هدم العراقيب للمرة 149




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