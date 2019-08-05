تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-05 17:39:47 رونالدو يكشف سر احتفاليته.. ويحدد لاعبًا تمنى مزاملته |  2019-08-05 17:38:04 النائبان الطيبي وجبارين يطرحان قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة بالكنيست‎ |  2019-08-05 17:37:11 الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لتقليص العمولات لصالح المصالح التجارية الصغيرة |  2019-08-05 17:31:28 ظريف يهدد بانسحاب ايران من الاتفاق النووي نهائيا |  2019-08-05 17:29:48 متطرفون يطالبون باقتحام الأقصى يوم الأضحى |  2019-08-05 16:00:59 طبيبة من أصول هندية تتوج ملكة جمال إنجلترا 2019 |  2019-08-05 15:10:17 فيديو - الاردن تقرر مساواة المقدسيين بالاردنيين |  2019-08-05 15:07:50 أستراليا: لن نكون قاعدة للصواريخ الأمريكية |  2019-08-05 14:06:01 لأول مرة.. السعودية تستخدم "الروبوت الطبيب" خلال موسم الحج |  2019-08-05 13:51:50 رونالدو يتلقى صدمة جديدة بشأن قضية الاغتصاب |  2019-08-05 13:19:30 أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان |  2019-08-05 13:15:29 اعتقال شابة 22 عاما من جسر الزرقاء بشبهة طعن فتاة قاصر |  2019-08-05 12:04:20 اعتقال 16 مشتبها من شرقي القدس بشبهة تجارة المخدرات |  2019-08-05 11:53:39 شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة |  2019-08-05 11:52:52 المكسيك تدرس رفع دعوى تصف مذبحة إل باسو في تكساس بأنها "إرهاب" |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طبيبة من أصول هندية تتوج ملكة جمال إنجلترا 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات الحسناوات اللواتي تبارين للحصول على العرش.



ولدت الشابة بشا موخيرجي (23 عاما)، في الهند، هاجرت برفقة عائلتها بعمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا، في حين تمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسميا ضمن فئة العباقرة، ناهيك عن حيازتها لشهادتين طبيتين وإيجادتها خمس لغات مختلفة.


والملفت في القصة هو أن الحسناء موخيرجي قد بدأت العمل كطبية جديدة بعد ساعات من فوزها باللقب، بينما نشرت عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".


وتابعت الحسناء العبقرية قائلة: "لقد كان أمرا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".


وبعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، ستمثل موخيرجي بلادها رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019، في حين رتبت لنفسها مؤخرا رحلة سياحة واستجمام إلى جزر موريشيوس.




كلمات متعلقة

طبيبة, من, أصول, هندية, تتوج, ملكة, جمال, إنجلترا, 2019,

تابعونــا

أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان 2019-08-05 | 13:19:30

أعلنت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون...

الرجال أم النساء؟ دراسة تكشف "من ينام أكثر" الرجال أم النساء؟ دراسة تكشف "من ينام أكثر" 2019-08-05 | 11:50:44

لا يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر...

فوائد أكل الجزر أثناء الرضاعة الطبيعية فوائد أكل الجزر أثناء الرضاعة الطبيعية 2019-08-05 | 10:12:49

كل ما تأكلينه أثناء الرضاعة الطبيعية يصل إلى الرضيع، فإذا كنت تريدين إنقاص وزن...

المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ 2019-08-01 | 14:22:09

في المسابقة التي اقيمت في ​كازينو لبنان​ بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و...

ماسكارا صيفية ملونة ماسكارا صيفية ملونة 2019-08-01 | 10:12:20

"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني....

طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر 2019-08-01 | 09:16:19

لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعد سقوطها من الطائرة، في...

الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا الأمير علي بن الحسين ينشر صورة مع شقيقته هيا 2019-08-01 | 09:05:30

نشر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، صورة تجمعه بشقيقته،...

تفاصيل مثيرة في مقتل العروس المصرية بعد ساعات من زفافها تفاصيل مثيرة في مقتل العروس المصرية بعد ساعات من زفافها 2019-07-31 | 12:15:23

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي لجثة العروس التي قتلها زوجها في ليلة الصباحية...

قاتل "نجمة الإنستغرام" في موسكو يكشف دوافع جريمته قاتل "نجمة الإنستغرام" في موسكو يكشف دوافع جريمته 2019-07-31 | 10:49:04

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن الشرطة ألقت القبض على...

جريمة مروعة بموسكو.. نحر مدونة شابة ووضع جثتها بحقيبة جريمة مروعة بموسكو.. نحر مدونة شابة ووضع جثتها بحقيبة 2019-07-30 | 14:09:59

صدمة هزت المجتمع الروسي بعد مقتل مدونة شابة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات اصحابالقامةنحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف تفتيش بيت قرية مجد الكروم تقلبه رأسا على عقب الشرطة استياء احتراق سيارتين ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اشتعال إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسزلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب عبد القادر حسيني طالب طب المانيا مصرع الشاب شقيقين شقيقه خطيرة اصابة الناصرة شرطة اسعاف اطلاق نار اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com