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نائب رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، أن ضم البرازيلي نيمار مستبعد حاليا، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.


وقال كاردونر لشبكة "تي في 3" الإسبانية: "اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".


وتابع "لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جيرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مستبعد".



ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.


وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة، أن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في ناد يعاني من الديون، لاسيما بعد أن أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديدا بضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرنكي دي يونغ مقابل 75 ملين يورو.




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