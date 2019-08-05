عادل, كرم, يعلن, مشاركته, في, “الهيبة, 4”,

كشف الفنان اللبناني عادل كرم عن انضمامه الى فريق عمل مسلسل “الهيبة” في موسمه الرابع والذي من المنتظر عرضه في رمضان 2020.

فقد كتب عادل كرم عبر حسابه على انستغرام قائلا: “‏بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير “الهيبة” مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت.”وتابع عادل كرم: “‏متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون التاني مع العبقري سامر البرقاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن ❤️”.يذكر أن شركة “الصبّاح” المنتجة للمسلسل لا تزال تتكتّم على تفاصيل الموسم الرابع من مسلسل “الهيبة” الذي أسندت مَهمّة كتابته للكاتب السوري فؤاد حميرة، الذي من المتوقّع أن يُحدِث تغييراً جذرياً في الأحداث.