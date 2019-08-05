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فيديو - الاردن تقرر مساواة المقدسيين بالاردنيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري، عن إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر الأردنية عن طريق المحكمة الشرعية في مدينة القدس، تنفيذا لتوجهيات الملك عبدالله الثاني للتخفيف من معاناة المقدسيين ودعما لصمودهم.



وأوضح الشيخ واصف البكري : "منذ يوم غد الاثنين ستنظلق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر للقاصرين من هم دون ال16 عاما، من المحكمة الشرعية في مدينة القدس، حيث تم توقيع اتفاقية بين دائرة "الأحوال المدنية والجوازات الاردنية"، وشركة "البريد الاردني" وشركة "واصل" من خلال الاتفاقية، يتم تقديم طلب "اصدار جواز السفر للقاصرين أو تجديد جواز السفر" عن طريق المحكمة الشرعية في القدس، وتتولى المحكمة في القدس تنظيم المعاملة وتجهيزها واستفاء الرسوم المفروضة عليها، ثم تقوم شركة واصل بنقل المعاملة عبر البريد الأردني الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات في عمان لتجديدها حسب الاصوال، ثم يعاد الجواز ويسلم في المحكمة الشرعية في القدس لصاحب العلاقة دون الحاجة للسفر الى عمان."


وأوضح البكري أنه تم تخفيض رسوم اصدار وتجديد جوازات السفر الاردنية من 200 دينارا اردنيا الى 50 دينارا اردنيا، وبهذا تم المساواة بين المقدسيين والاردنيين بالرسوم المدفوعة، ويعامل المقدسي معاملة الاردني بهذا الشأن، لافتا أن مقدم الطلب عليه دفع 50 دينارا "بدل الخدمة" لتجديد او اصدار الجواز من المحكمة الشرعية في القدس.


وقدم الشيخ البكري باسمه وباسم جميع المقدسيين الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني وللحكومة الاردنية على التسهبلات المقدمة بشأن اصدار الجواز وتجديده.




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