فيديو - الاردن تقرر مساواة المقدسيين بالاردنيين

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هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن تنسحب بلاده من الاتفاق النووي بشكل...
أكدت السلطات الأسترالية أنها لن تصرح بنشر أي صواريخ أمريكية متوسطة المدى على...
تسعى وزارة الصحة في السعودية خلال موسم الحج الحالي، إلى إطلاق تقنية "الروبوت"...
قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد يوم الأحد إن النائب العام في بلاده...
أعلنت الحكومة الهندية اليوم إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير،...
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمن إيران ليس للبيع والشراء وينبع من...
وصلت مديرة شرطة أوكلاند في نيوزيلندا، نائلة حسن، إلى السعودية، في ضيافة خادم...
قُتل 19 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في انفجار ناتج عن حادث تصادم بقلب العاصمة...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ، إن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات...
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط أخرى قرب جزيرة...