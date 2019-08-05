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أستراليا: لن نكون قاعدة للصواريخ الأمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت السلطات الأسترالية أنها لن تصرح بنشر أي صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضي البلاد.



جاء هذا التأكيد على خلفية تصريحات أطلقها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال لقاء جمع وزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة وأستراليا في مدينة سيدني نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى رغبة واشنطن بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع موسكو، بنشر صواريخ غير نووية متوسطة المدى في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في غضون الأشهر المقبلة.


وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدس اليوم الاثنين إن منطقة نشر الصواريخ الأمريكية لم تحدد بعد، لكنها استبعدت أن تكون أستراليا ضمنها وأضافت أن "إسبر لم يطلب منها ذلك، ولم نكن ننتظر ذلك منه".


وفي وقت لاحق من اليوم أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هو الآخر، أن الصواريخ الأمريكية لن تنشر على أراضي بلاده.


وقال: "لم يطلبوا منا ذلك، ولم يجر النظر في هذا الموضوع ولم يطرح علينا أصلا. وأعتقد أنه يمكن إغلاق هذه المسألة نهائيا".


وكانت أستراليا والولايات المتحدة قد دعتا روسيا والصين للشروع في مفاوضات حول قضايا الرقابة على التسلح، مشيرتين إلى ضرورة الانتقال إلى "عصر جديد" في هذا المجال.




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