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برشلونة يعلن إصابة ميسي وتقارير تكشف مدة غيابه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي برشلونة إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات، وعدم سفره مع بعثة الفريق التي ستتجه للولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي هناك استعدادا للموسم الجديد.



وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، أن ميسي تعرض لإصابة في ساقه اليمني خلال مشاركته في تدريبات الفريق اليوم الاثنين، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج.



وخاض ميسي اليوم، أول مران له مع برشلونة، بعد انتهاء عطلته الصيفية.


وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إصابة ميسي ستبعده عن الملاعب قرابة 10 أيام.


ومن المقرر أن يسافر برشلونة مساء اليوم لخوض الجولة الأخيرة من المرحلة التحضيرية في الولايات المتحدة، والتي سيواجه خلالها نابولي الإيطالي.


ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في الـ16 من الشهر الجاري، بمواجهة أتلتيكو بيلباو.




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