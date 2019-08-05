دراسة - المستشفيات هي المذنبة بانتشار البكتيريا القاتلة

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الكثيرون يحبون تناول الشاي الأسود، ولكن لا يعرف جميعهم فوائده وخصائصه الكثيرة...
وجدت دراسة أجريت على نحو 20 ألف فرد، أن الركض المنتظم هو أفضل نوع من التمرينات...
أظهرت نتائج دراسة علمية، أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А يخفض بدرجة كبيرة...
يعتبر الآيس كريم إحدى الحلويات الأكثر شعبية في مختلف بلدان العالم. وفي السنوات...
لا تستطيع البيوت عادة في فصل الصيف الاستغناء عن فاكهة الكرز، تلك الفاكهة الحمراء...
يركز المتخصصون في مجال الصحة واللياقة البدنية بشكل كبير على رصد كيفية تأثير الوزن...
تشكّل التغذية جزءاً لا يتجزّأ من سبل علاج بعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط...
نجح علماء في جامعة أميركية في تطوير فحص دم جديد يمكنه اكتشاف بروتينات "الزهايمر"،...
يوافق الأول من أغسطس اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الرئة، حيث تفيد الإحصائيات...
توصلت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى...