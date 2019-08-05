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اعتقال شابة 22 عاما من جسر الزرقاء بشبهة طعن فتاة قاصر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب شابة 22 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة ضلوعها في حادثة طعن فتاة قاصر 15 عاما قبل ايام والتسبب لها باصابات وصفت بالخطيرة .




واشارت الشرطة الى انها ستطلب من المحكمة النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بها لاستكمال التحقيق معها . 


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