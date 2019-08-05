اعتقال, شابة, 22, عاما, من, جسر, الزرقاء, بشبهة, طعن, فتاة, قاصر,

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تم اليوم الاثنين اعتقال 16 مشتبهًا بتجارة المخدرات، في منطقة شرقي القدس. وتبين...
يوقع اليوم مرشحو تحالف اليمين الموحد لانتخابات الكنيست، ميثاقا يتعهدون بموجبه...
في سنة 2018 أصدر شرطيو الشرطة الإسرائيلية في الناصرة 663 مخالفة لسائقين عن استعمال...
اسفر حادث طرق مروع بين تراكتور و سيارة ، على شارع رقم 578، . صباح اليوم الاثنين عن...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
لقي الشاب يوسف هجاص بيادسة (22 عاما) مصرعه واصيب 4 اخرين بجراح طفيفة جراء تعرضهم...
يكون الجو اليوم الاثنين حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم...
هاتف رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم مع سفير إسرائيل لدى بنما رضا منصور على...
وسط مشاركة المئات من اهالي شفاعمرو من مختلف المناطق العربية في البلاد، احيت...