اعتقال, شابة, 22, عاما, من, جسر, الزرقاء, بشبهة, طعن, فتاة, قاصر,

واشارت الشرطة الى انها ستطلب من المحكمة النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بها لاستكمال التحقيق معها .

اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب شابة 22 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة ضلوعها في حادثة طعن فتاة قاصر 15 عاما قبل ايام والتسبب لها باصابات وصفت بالخطيرة .

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