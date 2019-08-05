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اعتقال 16 مشتبها من شرقي القدس بشبهة تجارة المخدرات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 تم اليوم الاثنين اعتقال 16 مشتبهًا بتجارة المخدرات، في منطقة شرقي القدس.


وتبين خلال التحقيقات، أن 3 من المشتبه بهم من الجنوب قاموا بتزويد المخدرات من أنواع مختلفة للمشتبه به الذي كان يدير شبكة التوزيع في أحياء شرقي القدس.


واكدت الشرطة انها ستطلب من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معم .


صورة توضيحية - تصوير - الشرطة 




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