اعتقال, 16, مشتبها, من, شرقي, القدس, بشبهة, تجارة, المخدرات,

وتبين خلال التحقيقات، أن 3 من المشتبه بهم من الجنوب قاموا بتزويد المخدرات من أنواع مختلفة للمشتبه به الذي كان يدير شبكة التوزيع في أحياء شرقي القدس.واكدت الشرطة انها ستطلب من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معم .

تم اليوم الاثنين اعتقال 16 مشتبهًا بتجارة المخدرات، في منطقة شرقي القدس.

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