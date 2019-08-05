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شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يوقع اليوم مرشحو تحالف اليمين الموحد لانتخابات الكنيست، ميثاقا يتعهدون بموجبه بالقيم التي سيدفعها التحالف قدما ومنها: معارضة إقامة دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.



وبادرت الى ذلك رئيسة التحالف أيليت شاكيد. وفي مقابلة صباح اليوم الاثنين أعربت عن معارضتها لفكرة زميلها اليميني رافي بيرتس فرض سيادة اسرائيل على كامل أراضي الضفة الغربية، دون منح حق التصويت للفلسطينيين..


وأضافت أن هدفها فرض السيادة على أراضٍ في الضفة بشرط أن يكون الأغلبية المطلقة فيها مستوطنون. وفي شأن آخر رأت شاكيد أنه من الممكن تفعيل مواصلات عامة اثناء يوم السبت في عدد من المدن، ولكن بشرط أن يتم ذلك بالتوافق.


تصوير - afp




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