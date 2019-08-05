شاب, مصري, ينتحر, هربا, من, الزواج,

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كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم ، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي...
وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة "أبل" الأميركية يمكن استغلالها...
حذر لغويون من أن إنهاء الجمل بنقطة في رسائل "واتس آب" قد يجعل الآخرين يعتقدون أنك...
اكتشفت معلمة مدرسة ابتدائية بمدينة بليكبول ببريطانيا، كنزا ذهبيا ثمينا ثانيا...
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق...
نشر موقع "لايف" الروسي قائمة لأشهر الأماكن السياحية التي يقصدها أثرياء العالم،...
تواصل شركة "جنرال إلكتريك" للطيران، بناء طائرة "طيران الإمارات"، من طراز "بوينغ 777...
حذرت جمعية "أواصر" الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج السياح السعوديين من...
اكتشف علماء الاثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، أنقاض معبد وقطع...
أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث...