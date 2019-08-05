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الرجال أم النساء؟ دراسة تكشف "من ينام أكثر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر بأنه يحصل على قسط كاف من النوم، ويزعم أنه لا يكاد يعرف طعم الراحة.



ومؤخرا، حاول باحثون بريطانيون حسم هذه المسألة، فأجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات.


وكشفت الدراسة أن 13 بالمئة من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6 بالمئة فقط من النساء، وذلك على عينة مكونة من ألف رجل ومثلهن من السيدات.


ووجدت الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ربع النساء لم تحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهم، مقابل 16 بالمئة فقط من الرجال.


وقالت ليزا أرتيس، الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا، إن "قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة، كاف لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة".


وأضافت: "أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس".




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