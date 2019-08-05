تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-05 13:19:30 أول ظهور لزوجة بشار الأسد بعد شفائها من السرطان |  2019-08-05 13:15:29 اعتقال شابة 22 عاما من جسر الزرقاء بشبهة طعن فتاة قاصر |  2019-08-05 12:04:20 اعتقال 16 مشتبها من شرقي القدس بشبهة تجارة المخدرات |  2019-08-05 11:53:39 شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة |  2019-08-05 11:52:52 المكسيك تدرس رفع دعوى تصف مذبحة إل باسو في تكساس بأنها "إرهاب" |  2019-08-05 11:46:37 مرسوم رئاسي هندي يلغي الحكم الذاتي في كشمير |  2019-08-05 11:50:22 شاب مصري ينتحر هربا من الزواج |  2019-08-05 11:01:23 ظريف: أمن إيران ليس للبيع والشراء |  2019-08-05 10:09:03 رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج |  2019-08-05 09:51:46 الناصرة - ارتفاع بنسبة 25% بعدد مخالفات استعمال الهاتف أثناء السياقة في عام 2018 بالمقارنة مع 2017 |  2019-08-05 07:53:19 مصرع طفلة رضيعة فلسطينية و8 إصابات متفاوتة بينها خطيرة لشابة بحادث طرق مروع على شارع 578 |  2019-08-05 07:29:17 تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة! |  2019-08-05 07:25:33 مفتي القدس : صلاة عيد الأضحى الساعة 6:35 |  2019-08-05 07:24:36 مصر: قتلى ومصابون في انفجار نتج عن تصادم سيارات بقلب القاهرة |  2019-08-05 10:15:30 باقة الغربية - مصرع الشاب يوسف هجاص بيادسة 22 عاما واصابة اخرين اثر اصطدام سيارة بشحرة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جوزيف عطية يكسب الرهان مع "غزالة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 بكلمات مفعمة بالغزل، وتوزيع موسيقي ينبض بالحيويّة، وفيديو كليب يناسب أجواء الصيف في لبنان يتخلله رقص ولوكات مختلفة، أطلق جوزيف عطيّة جديده المنتظر "غزالة" عبر  قناته الرسميّة على يوتيوب.



الأغنية التي راهن عليها كل من إستمع إليها لأول مرة،  حققت ما توقعه جوزيف منها، وتخطّى الكليب الخاص بها عتبة المليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحها.  


الأغنية من كلمات محمّد درويش، وكتب كلامها  باللغة الإنكليزية المغنّية الأوستراليّة "كيكي سي" التي حقّقت أمنيتها بتقديم أغنية مشتركة مع عطيّة. أما اللحن فهو من توقيع رامي شلهوب، والتوزيع لـ أمدي جبر وتم تسجيلها في ستوديو رالف سليمان.


وبعد نجاح الأغنية رقميّاً عبر يوتيوب والمتاجر الرقمية، وتصدرها قوائم الموسيقى العربيّة خلال أيام قليلة، بدأت الأغنية بالإنتشار عبر الإذاعات المحليّة والعربيّة، بناءً على طلب الجمهور.


من ناحية أخرى، يستعدّ جوزيف عطيّة خلال الأيام المقبلة لإحياء سلسلة من الحفلات في لبنان، سوريا، الأردن والولايات المتّحدة الأميركيّة، وهو شارك المحبين ببرنامج حفلاته الصيفية على صفحاته الرسميّة 




كلمات متعلقة

جوزيف, عطية, يكسب, الرهان, مع, "غزالة",

تابعونــا

هيفاء وهبي بإطلالة غريبة بعد ان تركها محمد وزيري! هيفاء وهبي بإطلالة غريبة بعد ان تركها محمد وزيري! 2019-08-05 | 10:09:54

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة...

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة 2019-08-05 | 10:07:57

خضعت الممثلة المصرية غادة عادل لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Insight. جاءت جلسة...

طوني قطان يحقق 70 مليون ب "يلي بتحب النعنع" طوني قطان يحقق 70 مليون ب "يلي بتحب النعنع" 2019-08-05 | 09:50:10

حققت أغنية النجم الشاب طوني قطان "يلي بتحب النعنع" أكثر من 70 مليون مشاهدة على موقع...

الفنان ياسر العظمة ينفي خبر وفاته بطريقة كوميدية الفنان ياسر العظمة ينفي خبر وفاته بطريقة كوميدية 2019-08-05 | 07:30:30

رد الفنان السوري المعروف ​ياسر العظمة على شائعة موته بحادث سير في العاصمة دمشق...

بلقيس فتحي تقلد حلا الترك وتقلب انستقرام! بلقيس فتحي تقلد حلا الترك وتقلب انستقرام! 2019-08-04 | 14:38:21

تداول رواد مواقع التواصل فيديو قديم للفنانة بلقيس فتحي تظهر فيه وهي تقلد إحدى...

آمال صابر: سعيدة بتصوير فيديو كليب مغربي في كولومبيا ومستعدة لعمل مع فنان تونسي آمال صابر: سعيدة بتصوير فيديو كليب مغربي في كولومبيا ومستعدة لعمل مع فنان تونسي 2019-08-04 | 10:10:44

كشفت الفنانة المغربية آمال صابر عن سعادتها بنجاح الفيديو كليب الأخير الذي صورته...

حاتم العراقي يفز قلبه بميني البوم من خمس أغنيات وموال حاتم العراقي يفز قلبه بميني البوم من خمس أغنيات وموال 2019-08-04 | 10:03:58

تحت عنوان "حاتم العراقي 2019" طرح "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي ميني...

أصالة تتحدث عن الصديقة الخائنة.. والجمهور يتساءل أصالة تتحدث عن الصديقة الخائنة.. والجمهور يتساءل 2019-08-03 | 14:38:29

نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، مصحوبة بتعليق...

لهذا السبب رفضت شيرين عن المشاركة في "ذا فويس" لهذا السبب رفضت شيرين عن المشاركة في "ذا فويس" 2019-08-02 | 14:46:05

قبل ان يتم اعلان اسماء الفنانين الاربعة الذي سيكونون ضمن لجنة تحكيم برنامج "​ذا...

جان يامان وديميت أوزدمير يدخلان القفص الذهبي جان يامان وديميت أوزدمير يدخلان القفص الذهبي 2019-08-02 | 11:55:07

لا شك ان مسلسل الطائر المبكر حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وأن البطلين ​جان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةمخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه جوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا ام الفحم تودع حجاجها اولى حافلات الحجاج الديار المقدسة أهالي فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة اصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفىمواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com