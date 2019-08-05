بكلمات مفعمة بالغزل، وتوزيع موسيقي ينبض بالحيويّة، وفيديو كليب يناسب أجواء الصيف في لبنان يتخلله رقص ولوكات مختلفة، أطلق جوزيف عطيّة جديده المنتظر "غزالة" عبر قناته الرسميّة على يوتيوب.

الأغنية التي راهن عليها كل من إستمع إليها لأول مرة، حققت ما توقعه جوزيف منها، وتخطّى الكليب الخاص بها عتبة المليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحها.الأغنية من كلمات محمّد درويش، وكتب كلامها باللغة الإنكليزية المغنّية الأوستراليّة "كيكي سي" التي حقّقت أمنيتها بتقديم أغنية مشتركة مع عطيّة. أما اللحن فهو من توقيع رامي شلهوب، والتوزيع لـ أمدي جبر وتم تسجيلها في ستوديو رالف سليمان.وبعد نجاح الأغنية رقميّاً عبر يوتيوب والمتاجر الرقمية، وتصدرها قوائم الموسيقى العربيّة خلال أيام قليلة، بدأت الأغنية بالإنتشار عبر الإذاعات المحليّة والعربيّة، بناءً على طلب الجمهور.من ناحية أخرى، يستعدّ جوزيف عطيّة خلال الأيام المقبلة لإحياء سلسلة من الحفلات في لبنان، سوريا، الأردن والولايات المتّحدة الأميركيّة، وهو شارك المحبين ببرنامج حفلاته الصيفية على صفحاته الرسميّة